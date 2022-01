Un train de travaux déraille entre Rouen et Le Havre

Un wagon d'un train de chantier a déraillé cette nuit de mardi à mercredi au niveau de Barentin entre Le Havre et Rouen. Le wagon était rempli de ballasts de remplacement. Des bus de substitution sont mis en place entre Le Havre et Rouen via Yvetot et Bréauté. Et la SNCF essaie de dévier le plus de trains possibles par Buchy, soit une heure de plus de trajet entre Le Havre et Paris dans les deux sens. La SNCF prévoit un retour à la normale vers 14 heures.

