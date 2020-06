Un train de voyageurs coopératifs sur les rails d'Auvergne et du Limousin?

Le transport ferroviaire de voyageurs sera ouvert à la concurrence à la fin de l'année. Parmi les projets de trains privés, celui d'une coopérative qui souhaite relancer la liaison Bordeaux - Lyon, via l'Auvergne et le Limousin. Mise en service prévue dans deux ans.

Les nostalgiques se souviennent des RTG, les Rames à Turbine à Gaz, qui ont longtemps assuré cette liaison entre Bordeaux et Lyon. Un trajet via Périgueux, Limoges, Saint-Sulpice-Laurière, Guéret, Montluçon, Gannat, Saint-Germain-des-Fossés et Roanne. La liaison a été assurée jusqu'en 2014. La SNCF l'a supprimé, officiellement pour deux ans, le temps de réaliser des travaux en plusieurs endroits de la ligne. Un mauvais prétexte pour abandonner une petite ligne, une de plus dans le Massif Central. Depuis, l'autre itinéraire permettant de relier Lyon à Bordeaux, via Brive, Ussel et Clermont-Ferrand, a lui aussi disparu faute d'entretien suffisant de la voie.

Railcoop veut relancer cette liaison. Cette société coopérative ferroviaire (une première) en a fait officiellement la demande mardi auprès de l'Autorité de Régulation des Transports. Elle veut profiter de l'ouverture à la concurrence des trains de voyageurs à la fin de l'année pour lancer ce projet, qui devrait voir le jour à l'été 2022. Elle a réalisé une étude de marché qui valide le potentiel de la ligne. Il est confirmé par une seconde étude réalisée cette fois par Systra, le spécialiste français de l'ingénierie ferroviaire. 50% du trafic serait du Lyon - Bordeaux de bout en bout, 50% du cabotage (des trajets sur une partie de la ligne).

Railcoop a choisi cette ligne car elle a tous les atouts recherchés: elle dessert de nombreux territoires, avec de nombreuses villes moyennes. Elle serait en correspondance avec 291 services de transports (SNCF, bus urbains, interurbains, etc...). Elle ne concurrence pas non plus la SNCF qui a abandonné la liaison mais plutôt la voiture ou le car. Et les péages pour faire circuler des trains sont bien moins élevés que pour les TGV.

Un train de voyageurs qui n'est pas un train de la SNCF

Le temps de parcours serait d'un peu moins de sept heures. Moins rapide que les TGV qui font le détour par la région parisienne mais cette ligne s'adresserait d'abord à un public pour qui la vitesse n'est pas essentielle. Railcoop envisage de faire circuler trois allers-retours quotidiens entre Lyon et Bordeaux. Il y aurait un train le matin, un en début d'après-midi et un le soir, qui circulerait la nuit

Première étape, trouver assez de sociétaires pour réunir un capital social d'1,5 millions d'€uros. Cela peut être un particulier qui achète une part sociale de 100 €uros ou bien une collectivité locale qui veut favoriser le retour du train. Railcoop louerait des rames (type Régiolis) fabriquées par Alstom, des rames adaptées pour ce service avec notamment un espace de jeux pour enfants ou encore un fourgon de 19m3 pour transporter les bagages encombrants (vélos, ski, surfs, etc...).