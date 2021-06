Un train direct tous les jours entre Paris et le Mont Saint-Michel

A partir de ce samedi 19 juin, la SNCF va proposer des trains direct tous les jours entre Paris et le Mont Saint-Michel et cela jusqu'au 10 octobre.

Ce train direct Paris/Le Mont-Saint-Michel est un aller-retour dans la journée. Le train s'arrêtera à Pontorson et ensuite les voyageurs en provenance de Paris prendront une navette jusqu'au pied du Mont. Le trajet devrait durer 4 h 35. L'idée : séduire les parisiens et les étrangers. Alors on sort le grand jeu. Les voyageurs seront accueillis à la gare Paris Montparnasse avec des sablés de la Mère Poulard mais aussi d'un café et d'un guide. Sur les trains du vendredi au lundi pendant l'été, à partir de Villedieu-les-Poêles, une guide conférencière en costume de la Belle Epoque racontera l'histoire du Mont. Et sur présentation du titre de transport, les voyageurs pourront obtenir une réduction de 2 euros sur le billet d'entrée de l'Abbaye du Mont Saint-Michel.

Du lundi au vendredi : départ de Paris Montparnasse à 7 h 32 et arrivée au Mont-Saint-Michel à 11 h 22. Pour le retour, départ à 17 h 34 du Mont et arrivée à Paris à 22h06.

Le week-end : départ de Paris Montparnasse à 8 h 54 et arriver au Mont-Saint-Michel à 13 h 25. Pour le retour, départ à 17 h 34 du Mont et arrivée à Paris à 22h06.