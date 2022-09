Un train en panne à La Verpillière provoque quelques retards et annulations ce mardi soir

Quelques perturbations ont été constatées ce mardi soir sur le trafic ferroviaire entre Lyon et Grenoble. Un TER Lyon-Grenoble parti à 18h44 et qui devait arriver à 20h09, est tombé en panne vers 19h10 en gare de La Verpillière. Comme c'était techniquement possible à cet endroit là, les trains suivants ont été déviés sur l'autre voie pour passer. L'incident a néanmoins provoqué des retards et l'annulation de 2 aller-retours Lyon-Grenoble. Les passagers du train en panne on été réinstallés dans un autre train vers 20h15 en gare de la Verpillière, afin de poursuivre leur trajet. Le train en panne doit être dégagé avant la fin de service ce soir et en toute état de cause avant la reprise du trafic mercredi matin assure la SNCF.