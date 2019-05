Un train évacué à Thionville à cause d’un bagage abandonné

Un train reliant Luxembourg à Metz a été évacué mercredi matin en gare de Thionville à cause d’un bagage abandonné. La SNCF porte plainte, comme à chaque fois.

La gare de Thionville lors d'une précédente évacuation à cause, déjà, d'un bagage suspect, le 19 octobre 2018.

Thionville, France

Un train a été évacué mercredi à 8h45 en gare de Thionville. Il devait relier Luxembourg à Metz mais un bagage abandonné a été signalé. Des policiers ont investi la gare de Thionville pour demander à tous les passagers de descendre. Le doute a été rapidement levé car ils n’ont pas fait appel aux démineurs.

Les voyageurs ont pris le train suivant. La SNCF porte plainte comme à chaque fois car ces contre temps entrainent des surcoûts et désorganisent une journée. C’est pourquoi, il est plus que nécessaire d’accrocher une étiquette avec son nom et ses coordonnées sur ses bagages.