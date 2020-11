Un train Granville-Paris met 9 heures pour rejoindre la capitale

Nouvelle galère pour les voyageurs d'un Granville-Paris ce lundi 23 novembre. Leur train a heurté un arbre tombé sur les voies dans l'Orne. Bloqués dans leurs wagons pendant plus de 4 heures avant de repartir, les passagers sont arrivés à la capitale en autocar à minuit et demi.

La galère pour des passagers du train n°3480 qui relie Granville à Paris, ce lundi soir. Ils sont restés bloqués pendant plus de 4 heures dans leurs wagons avant de pouvoir poursuivre leur route. Vers 17h30, leur train a en fait percuté un arbre tombé sur la voie à hauteur d'Echauffour, entre Sainte-Gauburge et Le Merlerault dans l'Orne. L'arbre n'a été retiré que trois heures plus tard.

Pris en charge vers 22 heures, les 81 passagers ont pu poursuivre leur chemin jusqu'à la capitale en car. Ils sont arrivés à Paris à minuit et demi. Le train n°3480 partant à 15h34 de Granville, les clients de la SNCF qui était à bord au départ de la ville manchoise ont donc mis neuf heures pour rejoindre le terminus. Habituellement, le trajet le plus long dure quatre heures. Selon nos confrères de Ouest-France, le conducteur a été légèrement blessé.