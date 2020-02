Un train suisse de lutte contre l'incendie pourra intervenir dans le tunnel du Mont d'Or

Doubs, France

Un train spécialisé des CFF, la compagnie ferroviaire suisse, pourra intervenir en cas d'accident ou d'incendie dans le tunnel du Mont d'Or. Une convention a été signée ce mardi entre les CFF, la SNCF et la préfecture du Doubs pour permettre l'intervention côté français de cet engin.

La Suisse est un pays de tunnels, c'est pourquoi les chemins de fer helvétiques disposent de 18 TES, trains d'extinction et de sauvetage, disséminés dans toute la Confédération. Des engins ultra-performants capables de pénétrer dans des tunnels ferroviaires en feu, de lutter contre l'incendie et de procéder à des évacuations. La convention signée ce mardi à Besançon valide l'homologation du TES basé à Lausanne pour circuler sur le réseau ferroviaire français dans le tunnel du Mont d'Or. Elle s'inscrit dans le cadre de l'accord de Berne de 1987 sur le secours mutuel entre la France et la Suisse.

Des canons à eau ultra-puissants

Le train d'extinction et de sauvetage pèse au total près de 240 tonnes, peut rouler à 100 km/h, et remorquer des trains voyageurs ou marchandises. Il est composé de 3 modules. Le premier contient tout le matériel utile au sauvetage et aux interventions. Vient ensuite le wagon d'extinction, avec un réservoir de 48 000 litres d'eau et 1800 litres d'émulsifiant. Ses canons à eau peuvent projeter 2400 litres d'eau par minute chacun, à une distance de 70 mètres. Enfin, le véhicule de sauvetage, permet à 60 personnes de prendre place dans un environnement pressurisé et abrité, lors d'évacuations dans des tunnels par exemple.

Ce train peut donc désormais officiellement intervenir en cas d'incendie ou d'accident dans le tunnel ferroviaire du Mont d'Or, à cheval sur la frontière franco-suisse, entre Longevilles-Mont d'Or et Vallorbe. Il est situé en territoire français sur la majeure partie de ses 6 kilomètres de long. Des pompiers du SDIS du Doubs vont être formés à l'utilisation de ce train, aux côtés des pompiers professionnels suisses des CFF qui l'utilisent tout au long de l'année. Un exercice pour tester l'utilisation de l'engin en conditions réelles est prévu le 6 novembre 2020 dans le tunnel du Mont d'Or.