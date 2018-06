La compagnie ferroviaire Thalys va étendre son réseau l'an prochain et proposer un aller-retour hebdomadaire sans arrêt en 4h07 entre Bruxelles et Bordeaux le samedi à partir de juin 2019.

Bordeaux, France

La compagnie ferroviaire Thalys, centrée sur la desserte du Benelux, annonce ce mardi, qu'elle étendra son réseau l'an prochain à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, Marne-la-Vallée et Bordeaux. Thalys va lancer en avril 2019 deux allers-retours quotidiens entre Amsterdam, Schiphol (l'aéroport d'Amsterdam), Rotterdam, Anvers, Bruxelles, Roissy et Marne-la-Vallée (le parc Disneyland Paris).

Et à l'image de son Bruxelles-Marseille estival, la compagnie va également offrir un aller-retour hebdomadaire sans arrêt (en 4h07) entre Bruxelles et Bordeaux le samedi, à partir de juin 2019. En revanche, elle renonce à sa liaison Lille-Amsterdam, lancée en 2014, et qui n'a pas trouvé son public.