Un train tous les quart d'heure sur la Côte d'Azur d'ici fin 2024

Des trains de plus en plus fréquentés voir bondés sur la Côte d'Azur. Le président de la région Sud Renaud Muselier est d'accord avec ce constat et annonce des mesures pour y remédier et notamment la hausse de fréquence des TER.

Un train TER de la région Sud © Maxppp - Camille Dodet Il y a trop de monde dans les trains sur la Côte d'Azur. Le président de la région Sud ne le nie pas et annonce des mesures pour améliorer le quotidien des usagers. Renaud Muselier explique que d'ici fin 2024 (ou début 2025), les trains TER passeront plus souvent dans les Alpes-Maritimes. Il promet même un train tous les quarts d'heures. Ces trains pourront également prendre en charge plus de voyageurs. D'ici l'été prochain les rames seront doublées. Mais le réseau ferroviaire des Alpes Maritimes, vieux de 150 ans peut-il supporter d'avantage de trains? "Nous mettons près de 600 millions d'euros dans la totalité de la réfection de ces voies", affirme Renaud Muselier. "Il y aura aussi la ligne nouvelle avec un début des travaux en 2026."