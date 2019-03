Un Train-Usine géant pour remplacer 49 kms de voie ferrée entre Toulon et Marseille

Le train -usine intervient sur les voies entre Toulon et Marseille entre 22h et 6h

Marseille, France

Depuis le 2 janvier, cet énorme chantier de près de 4 mois mobilise 500 personnes et traverse 16 communes. Au total 75 000 tonnes de ballast seront renouvelées , 79 000 traverses changées. Des travaux indispensables pour Jacques Frossard, Directeur territorial de SNCF Réseau " c'est véritablement un chantier qu'il fallait faire, le réseau n'est pas en très mauvais état mais a vieilli, 30, 40, 50 ans, c'est tout le réseau qu'il faut renouveler, à raison de 1500 kilomètres par an... soit environ un 60ème du réseau, sans compter les ponts, les viaducs, les tunnels, beaucoup d'autres chantiers à faire au même moment.. "

Un train-usine de 750 mètres de long

Chaque nuit, après le dernier train commercial du soir et avant le premier du matin, c’est un véritable ballet qui commence pour amener sur zone ce Train-usine, stocké à La Seyne et Carnoules. Une quinzaine d’engins au total sur 750 mètres de long qui permettent de remplacer à la fois les traverses et les rails. Une sorte de chaîne de montage qui avance en continu toute la nuit et parcourt 800 mètres par nuit. Mais derrière les machine, il y a des hommes "400 personnes travaillent chaque nuit et une centaine la journée pour préparer le Train-usine et toute la logistique" précise Catherine Chauvin, Directrice des opérations.

Une course contre la montre chaque nuit

Les travaux s'effectuent de nuit pour limiter l'impact sur la circulation des trains, mais compte tenu de l'énorme logistique, acheminement du matériel, mise en sécurité etc, le temps de travail effectif n'est que de 3 heures, soit 800 mètres de voie renouvelés par nuit. "Il faut ensuite tout remettre en place" explique Catherine Chauvin "vers 3h00 du matin, 4h00 au maximum, le Train-usine doit rentrer en base arrière à La Seyne et Carnoules pour que la circulation commerciale puisse être remise en route, et que les premiers trains redémarrent à 6h00 comme prévu." Jusqu'au soir, 22h30 , heure à laquelle ce spectaculaire chantier reprendra sa place. pour la nuit.

800 mètres de voie sont remplacés intégralement (ballast, traverses, rail) chaque nuit © Radio France - Corrine Blotin