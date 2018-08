Relier Le Havre à Paris en 20 minutes, c'est l'ambition d'une start-up française, qui met au point un Space Train. Il s'agit d'une navette sur mono-rail lancée à 500 KM/H sur des coussins d'air. Une technique datant des années 1960 remise au goût du jour et qui pourrait être commercialisé en 2025.

Le Havre, France

Imaginez : faire un trajet Paris-Le Havre en 17 à 20 minutes ... Oui oui, vous avez bien lu en 20 minutes relier la capitale à la Porte Océane. C'est le projet d'une start-up française qui est en train de lancer un prototype de Space Train. Un projet qui fait rêver bon nombre de voyageurs normands qui connaissent très régulièrement la galère du train, surtout cette année !

Une commercialisation en 2025

Autant dire demain, 2025, ça arrive très vite... la navette Space Train sera même à l'essai si tout va bien l'an prochain. Emeuric Gleizes est le PDG de la société qui prépare le projet Space Train.

On est prêt pour la phase de construction"

C'est sur une portion de quelques kilomètres près d'Orléans que le premier test aura lieu. La société utilisera une ligne laisser vacante par la SNCF pour installer donc son mono-rail et y faire circuler une navette à 500 Km/h qui filera sur coussins d'air, une technologie datant des années 1960.

Est-ce bien réaliste ?

On est pas dans l'utopie, on a envie de proposer quelque chose qui sera réel pour l'usager" Emeuric Gleizes

Construire une navette ne coûte pas très cher et la société mise sur des voies déjà existantes. En tout cas il y aurait déjà des contacts avec des personnes intéressées en Normandie. Il faut dire que le projet de LGV piétine depuis des années et qu'en attendant on met près de 2H30 pour faire Le Havre-Paris, environ 200KM...