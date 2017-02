Un tram Gradignan-Cenon via les boulevards de Bordeaux : le projet avance

Les maires de Gradignan et Talence viennent de trouver un accord sur le tracé dans leurs deux villes. Mais le passage du tram sur les boulevards et la cohabitation avec les voitures pose encore question.

Il faut se projeter après 2020, voire même après 2025. Vous ouvrez les yeux et vous découvrez la Métropole bordelaise équipée de 20 kilomètres de ligne de tramway supplémentaires entre Gradignan et Cenon en passant par Talence, le CHU Pellegrin, les boulevards et le pont Chaban-Delmas, pour un coût évalué à 413 millions d'euros, soit vingt millions le kilomètre. Le potentiel voyageurs est estimé à un peu plus de 73.000 chaque jour.

Une voie automobile en moins sur les boulevards de Bordeaux

En cette période de contraintes budgétaire, le projet peut apparaître très cher. Pourtant, le dossier vient de connaître un petit coup d'accélérateur. En effet, les maires de Gradignan et de Talence, Michel Labardin et Alain Cazabonne, se sont mis d'accord sur le tracé. Alain Cazabonne voulait que le quartier de Thouars soit desservi, d'où l'idée de créer une fourche au niveau du Creps de Talence, la ligne principale continuant vers la Médoquine et le CHU. Cette hypothèse satisfait les deux maires. Mais il reste encore du chemin avant que cette nouvelle ligne ne voit le jour. Le point le plus névralgique du tracé virtuel de cette ligne, c'est les boulevards. Lors du dernier conseil de Bordeaux Métropole, Alain Juppé a reconnu que l'impact sur la circulation automobile serait important. Il faut imaginer cet axe amputé d'un voie dans chaque sens jusqu'à Ravezies. Ce n'est pas envisageable selon certains élus pour qui il serait plus raisonnable de séparer les projets Gradignan-CHU de la la suite du tracé via les boulevards. Hypothèse que ne retient pas Alain Juppé qui estime que le projet ne se conçoit que sur la totalité du parcours entre Gradignan et Cenon.