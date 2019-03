Un tramway est sorti des rails après une collision avec une fourgonnette près de Montpellier

Le trafic des tramways est interrompu sur la ligne 2 entre Aube Rouge et Jacou après une collision entre un tramway et une fourgonnette ce mardi matin. Les liaisons entre ses deux arrêts sont assurés par des navettes de bus .

Castelnau-le-Lez, France

Les tramways ne circulent plus depuis ce mardi matin sur la portion de la ligne 2 entre les arrêts Aube Rouge à Castelnau-le-Lez et Jacou, après une collision entre un tram et un utilitaire, près du Lycée Pompidou. Il n'y a pas de blessé. Sous le le choc, le tramway a quitté les rails avant de s'immobiliser dans une descente, ce qui complique l'intervention des services techniques de TaM pour remettre la rame sur les rails et la ramener au dépôt.

Le conducteur de l'utilitaire aurait été ébloui par le soleil et a grillé le feu rouge, alors que le tramway arrivait.

Pas d'impact sur la circulation sur la portion Aube Rouge - Saint-Jean-de-Vedas, la portion Aube Rouge - Jacou est assurée par des navettes de bus jusqu'à nouvel ordre.