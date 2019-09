Un tramway toutes les 3 minutes pour aller au Stade Allianz de Nice

Nice, France

La Métropole Nice Côte d’Azur annonce l’ouverture le mercredi 13 novembre 2019 De la ligne 3 du tramway de Nice.

Les essais sur les derniers mètres des sept kilomètres de la ligne entre l’aéroport et le terminus Saint-Isidore ont débuté.

Cette ligne 3 compte onze stations dont cinq en commun avec la ligne 2 Ouest-Est qui sera ouverte dans sa totalité vers le Port le 15 décembre 2019.

18 minutes entre l'aéroport et le stade de foot

Les temps de trajets annoncés sont de 18 minutes entre Saint-Isidore et le Terminal 2 de l'aéroport, 33 minutes entre Saint-Isidore et le centre-ville, 36 minutes sur la ligne 2 entre le Port et le Stade Allianz et 47 minutes entre le Stade Allianz et Las Planas sur la ligne 1.

Les soirs de rencontres au stade Allianz la fréquence de passage des trains toutes les 10 minutes dans la journée sera accélérée toutes les 3 minutes.

un parking relais de 300 places

Un parking de 300 places est prévu au niveau du terminus Saint Isidore. Les usagers paieront 2 euros pour la journée de stationnement et un aller-retour en tramway.

