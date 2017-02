Un très gros avion survole Nantes

Ce mardi après-midi, un Antonov 124, le deuxième plus gros avion du monde, a survolé le centre-ville avant de se poser à l'aéroport de Nantes-Atlantique pour livrer des pièces à Airbus.

Ceux qui l'ont vu passer au-dessus de leur tête ont sans doute été impressionnés. Un Antonov 124, le deuxième plus gros avions du monde derrière l'A380, a survolé le centre-ville de Nantes ce mardi en début d'après-midi, avant de se poser à l'aéroport de Nantes-Atlantique.

Le gros porteur russe Antonov 124 arrive à #nantes ! pic.twitter.com/Xd1G7RoryG — Nicolas de Dianous (@Nicolas2Dianous) February 7, 2017

69 mètres de long pour 73 mètres d'envergure

Cet avion ne transportait pas de passager, mais des pièces pour l'usine Airbus. Il arrivait en effet de Kinston, en Caroline du Nord aux Etats-Unis, là où se trouve l'usine de Spirit Aero Systems, le sous-traitant de l'avionneur européen. C'est là-bas que sont fabriquées une partie du fuselage et une partie des ailes de l'A350. De très grosses pièces : 20 mètres et quatre tonnes pour le fuselage, 32 mètres près d'une tonne pour le longeron de l’aile. Il faut donc un très gros appareil pour les transporter, c'est le cas de l'Antonov 124 qui, avec ses 69 mètres de long pour 73 mètres d'envergure est assez grand pour pouvoir transporter des locomotives, des grues et des bateaux !