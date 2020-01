Un très gros chantier de deux ans démarre en gare de Dijon

Dijon, France

Ce chantier hors norme va s'élever à 40 millions d'euros nt en moyenne chaque jour par la gare de Dijon. Plus de 360 circulations ferroviaires y passent aussi quotidiennement dont 260 trains voyageurs et 100 train de fret.

Ces chiffres expliquent à eux seuls la difficulté de l'énorme chantier qui débute ce mois de février en gare de Dijon pour la rendre entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le chantier très compliqué va occasionner de la gène pour les voyageurs mais aussi pour tous les riverains, pendant deux ans.

Les escaliers sont souvent le seul moyen d'accès aux quais de la gare de Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Les travaux prévus

- mise en place de 4 ascenseurs

- création de 4 rampes de 46 mètres

- le quai 3 va être réhausser de 55 cm sur sa longueur totale

- mise en place de dalles podotactiles en béton sur 400 mètres pour chaque quai

- remplacement des abris voyageurs des quais 2, 3, 4 et 5

- mise aux normes des installations présentes en gare (signalisation, éclairage, escaliers, signalétique)

Le calendrier

Ce chantier débute ce 17 février 2020 et devrait se terminer en décembre 2021.

- 2020 : travaux sur les quais 4 et 5 (côté Avenue Albert 1er)

- 2021 : travaux sur les quais 1, 2 et 3 (côté bâtiment voyageurs)

La gare de Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Les conséquences

- Les travaux principaux seront réalisés au cours des mois de juillet et août 2020 et 2021 avec une coupure totale des circulations sur les quais concernés. La concentration des phases majeures du chantier en été de 5h à 21h a été choisi pour réduire au maximum l'impact pour les trajets domicile / travail et en l'absence des scolaires et des étudiants.

- En 2020 pendant les mois de juillet et août, les travaux vont entraîner la fermeture d'une partie de l'avenue Albert 1er (entre le rue Nodot et le carrefour avec la rue de l'Arquebuse) aux circulations routière. Une déviation sera mise en place. L'accès au souterrain de la gare ne sera pas possible par l'entrée Vincenot (côté avenue Albert 1er)

- Afin d'impacter le moins possible les circulations des trains, les travaux seront majoritairement réalisés de nuit, de 22 h à 6 h, du lundi au vendredi

- Des travaux seront également menés pendant environ 24 h du samedi après-midi et dimanche matin au cours de sept weekends entrainant un coupure totale du trafic pendant ces périodes.

les 14 et 15 mars

les 21 et 22 mars

les 28 et 29 mars

les 26 et 27 septembre

les 3 et 4 octobre

les 10 et 11 octobre

les 17 et 18 octobre

La région, l'Etat, SNCF réseau et Dijon Métropole cofinancent le chantier © Radio France - Christophe Tourné

Le financement du chantier

