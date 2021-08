Un trolleybus électrique pour remplacer le tramway à Nancy

La Métropole du Grand Nancy a trouvé un successeur à son décrié tramway sur pneu mis en service en 2000. Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la Métropole, annonce ce jeudi 26 août que la solution d'un trolleybus 2.0, avait été retenue. L'idée a été présenté en conférences des maires du Grand Nancy ce jeudi matin. Un trolleybus 2.0, autrement dit un trolleybus électrique pouvant par endroit ne pas être connecté au réseau électrique. Une solution qu'il fallait trouver après la décision prise l'hiver dernier de ne pas réaliser un tramway sur fer dans l'immédiat, projet jugé trop coûteux en l'état.

Un coût d'investissement dix fois moins important selon la Métropole

Ces trolleybus de 24 mètres de long sont déjà en service dans des villes comme Lyon, Nantes ou encore Genève. Selon la Métropole du Grand Nancy, l'investissement serait dix fois inférieur à celui du tram : environ 50 millions d'euros contre 500 millions pour le tramway sur fer. Autre avantage de cette solution, les travaux ne pourraient durer que quatre à huit mois, une durée plus supportable pour les commerçants et riverains. Un mode de transport propre, décarboné. Mais ces trolleybus seront ils suffisants pour prendre en charge de plus en plus de voyageurs à Brabois ? La capacité par véhicule n'est que de 10% supérieure à celle de l'actuel tram sur pneu. Un troille, soit 165 passagers. Il faudra augmenter les fréquences.

Intérieur d'un trolleybus électrique de 24 mètres, ici à Lyon © Maxppp - Joël PHILIPPON

Une bascule en 2023 ?

Côté calendrier, le tramway sur pneu pourrait rouler jusqu'en mars 2023. La mise en service des trolleybus serait espérée à la fin de l'année 2023. Quant au projet de tramway sur fer, il ne serait pas complètement abandonné mais renvoyé au delà de 2030. Les trolleybus électriques seraient alors utilisés sur une autre ligne. Un scénario qui sera acté le 18 novembre prochain lors du vote du plan métropolitain des mobilités. Nul doute que de l'encre et de la salive vont couler d'ici là.