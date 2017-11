Un trou profond de deux mètres se forme sur l'A29 entre Amiens et Saint-Quentin

Un gros trou s'est formé mercredi soir dans le bitume et le bas côté sur l'autoroute A29 entre Amiens et Saint Quentin à hauteur de l'aire de repos de Villers-Bretonneux. Une cavité de sept mètres sur quatre et de deux mètres de profondeur.

Drôle d'effet pour les automobilistes qui l'ont peut être vu en circulant sur l'autoroute A29 depuis hier soir 20 heures. Un trou s'est formé dans le bitume à hauteur de l'aire de repos de Villers-Bretonneux, dans le sens Amiens saint Quentin, dans la Somme. L'axe reste ouvert mais il faut rouler au ralenti.

Deux mètres de profondeur

La cavité est large de sept mètres sur quatre. Elle est profonde de deux mètres. D'après les gendarmes, quatre véhicules, un camion et trois voitures ont été surpris. Ces véhicules ont été endommagés. Prudence donc si vous circulez dans le secteur.