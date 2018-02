Un véhicule à contre-sens sur l'autoroute A65 entre Aire sur l'Adour et Saint-Gein ce vendredi matin.

Landes, France

C'est la hantise de tous les automobilistes qui empruntent l'autoroute. Croiser un véhicule à contre sens. C'est ce qui s'est produit ce vendredi aux environs de midi dans les Landes, sur l'autoroute A65 entre Aire sur l'Adour et Saint-Gein. Ceux qui roulaient dans le sens Bordeaux-Pau ont croisé une voiture qui roulait à contresens.

Le peloton motorisé de la gendarmerie de Mont de Marsan a été appelé à plusieurs reprises. Les patrouilles sont intervenues le plus rapidement possible pour rattraper puis immobiliser le véhicule. A bord, un automobiliste de 84 ans, seul dans le véhicule. Il a parcouru une dizaine de kilomètres. Il est entré à la bretelle d'Aire sur l'Adour et il a très vite réalisé son erreur. Il n'a pas eu le réflexe de s'arrêter. Au contraire, il a tenté de rouler à contresens jusqu'à la sortie suivante.

Son permis va faire l'objet d'une suspension administrative dans les prochains jours.