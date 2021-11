Un véhicule autonome sans aucun accompagnateur à bord bientôt en circulation à Toulouse

Le véhicule autonome Easymile en test à Toulouse sur le site de l'Oncopole depuis mars dernier va bientôt circuler sans accompagnateur à bord. Il vient d'obtenir les autorisations du ministère des transports. D'une capacité de 12 places, ce tout petit bus électrique aux formes arrondies parcourt 600 mètres sur un couloir qui lui est dédié entre le parking et l'entrée du campus de cancérologie.

Piétons, cyclistes et véhicule autonome

Totalement gratuite, cette navette fonctionne 3 heures le matin (7h30-10h30) et 3 heures l'après-midi (15h30-18h30). Il est emprunté par des patients, des étudiants et des membres du personnel de l'Oncopole. Il croise la route de piétons et de cyclistes qu'il évite grâce à ses capteurs. Et tout le monde cohabite sans accroc.

C'est sensationnel, sans conducteur, à l'avenir toutes les voitures seront autonomes - Rose, une patiente de l'Oncopole

En parallèle à la route empruntée par le véhicule autonome, un chemin emprunté par des cyclistes comme Aglaé :

Dans ce genre d'endroit, près d'un hôpital ça sert, et à mon avis il est plus prudent que certains automobilistes

D'autres usagers la prenne "comme si ils allaient faire un tour de manège", prudents certains piétons qui préfèrent marcher disent :

C'est terrible quand même si la machine supplante l'homme, moi je préfère marcher

Le mot de la fin à Rose intarissable sur la vision d'avenir sans bruit et sans pollution que le véhicule lui inspire :

Faut toujours essayer les nouveautés, et ça s'en est une, c'est l'avenir

La phase de circulation de la navette sans accompagnateur pourrait débuter à la fin de la première quinzaine de décembre, la date n'est pas encore arrêtée.