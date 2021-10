Ce vendredi 15 octobre 2021, un vélo blanc a été installé sur la route métropolitaine 17, entre Prades-le-Lez et Clapiers (Hérault). C'est ici, sur la bande cyclable, qu'un cycliste, a été mortellement fauché. Vélocité et la Ligue contre la violence routière réclament des aménagements.

Un vélo blanc en mémoire au cycliste mort sur la route entre Prades-le-Lez et Clapiers

Un vélo blanc a été cadenassé sur la route métropolitaine 17, ce vendredi 15 octobre 2021, en souvenir de Jean-Paul Tournan. Cet homme de 70 ans a été fauché par une voiture, en aout dernier. Il pédalait sur la bande cyclable qui longe cette route métropolitaine, limitée à 70 km/h, entre Clapiers et Prades-le-Lez. Il est décédé quelques jours plus tard. Choquées par cette histoire tragique, la Ligue contre la violence routière et l'association Vélocité ont organisé une marche blanche à vélo.

Une route particulièrement dangereuse

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette marche blanche à vélo. Chasuble sur le dos, ils ont retracé une partie du trajet parcouru par le retraité, jusqu'au lieu de l'accident. Avec une voiture de gendarmerie en queue de cortège, les automobilistes ont ralenti. Mais au quotidien, pédaler au bord de la route est dangereux.

"C'est surtout dans ces deux virages-là que les voitures serrent, explique Étienne, qui habite Prades-le-Lez. Il emprunte cette route tous les jours. "Moi j'ai pris l'habitude d'être à côté des voitures, poursuit-il. Mais c'est évident qu'une mère ne laisserait jamais son ado faire du vélo ici pour aller à la médiathèque de Clapiers."

Étienne avoue qu'il ne se sent pas en sécurité sur cette bande cyclable Copier

Aménager une vraie piste cyclable

Le vélo blanc est un hommage au septuagénaire, amoureux du vélo de route depuis ses 17 ans, mais aussi un appel au changement. Cette route est extrêmement empruntée, à la fois par les voitures (13.000 chaque jour au minimum, selon la Ligue contre la Violence routière dans l'Hérault) et par les vélos, comme le Pic-Saint-Loup est très proche.

Une bande de peinture au sol ne protège en rien - Nicolas Gou, président de la Ligue contre la Violence routière dans l'Hérault

Pour la Ligue contre la Violence Routière dans l'Hérault et Vélocité, il faut urgemment aménager une voie sécurisée pour les cyclistes. "Il faut séparer la bande cyclable de la route ou aménager une vraie piste cyclable, séparée de la chaussée", explique Nicolas Gou, président de la Ligue contre la Violence routière dans l'Hérault