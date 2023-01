"Un véritable cauchemar" : les problèmes de la ligne POLT agacent les chefs d'entreprise

Les nombreux dysfonctionnements sur la ligne POLT commencent à sérieusement agacer les usagers et les acteurs économiques qui dépendent directement de cette desserte. Une réunion est organisée ce mardi à Châteauroux pour réclamer plus de trains et une ponctualité. Le patron de la CCI Limoges Haute-Vienne va y participer. Et son coup de gueule poussé avant est révélateur de la situation et de la colère.

Davantage d'allers-retours sur la ligne POLT

"C'est terrible pour notre économie. Ça nous éloigne de Paris, ça nous retarde, ça nous empêche dans nos développements", s'agace Pierre Massy, invité de France Bleu Berry. "Les trains sont annulés ou supprimés au dernier moment et sans raison. C'est un cauchemar que nous vivons depuis trop longtemps", ajoute-t-il. Les chefs d'entreprise réclament 14 allers-retours sur la ligne POLT chaque jour, il n'y en a que neuf actuellement. "Quand une entreprise décide d'une implantation, elle observe tous les critères et les transports en font partie. Et nous, nous désespérons", assène le patron de la CCI Limoges.

Pourtant, ce ne sont pas les investissements qui manquent. Plus de deux milliards d'euros dans le cadre d'un plan de rénovation des voies et de mise en circulation de nouvelles rames. "C'est astronomique et pourtant ça ne semble pas suffisant. Un peu de givre perturbe et sinon ce sont les feuilles mortes à l'automne et la chaleur pendant l'été. C'est de l'argent public, on est quand même en droit d'espérer des résultats", poursuit Pierre Massy. Il déplore également le dialogue difficile avec la SNCF.