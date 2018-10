Indre-et-Loire, France

Dans la nuit du 29 au 30 octobre, près de 2 000 personnes bloquées par la neige ont du dormir dans des hébergements d'urgence, dans le massif central. Quelques dizaines d'autres ont passé la nuit dans leur voiture. C'est notamment le cas d'un tourangeau, Benoit Gautier. Vigneron à Rochecorbon, il rentrait d'un salon, à Lyon, mais il a mis près de 24h à regagner la Touraine. Il a passé la nuit bloqué sur l'A89, à cause de 30 centimètres de neige. Il a raconté son périple sur twitter, puis sur les ondes de France Bleu Touraine.

"Vers 22h, un camion s'est mis en portefeuille dans une côte, en plein travers et là c'était fini : on était tous bloqué sur l'autoroute, à devoir dormir dans les voitures. A 1h15 puis 2h45 du matin, les pompiers de la Loire sont venus, mais ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas d'informations, qu'il fallait attendre que Vinci nous en donne. On est donc resté toute la nuit à faire tourner les voitures comme on pouvait pour se réchauffer parce qu'il faisait très froid. Finalement, à 9h, une déneigeuse est venue ouvrir une voie.

On est quand même rester de 22h à 9h30 du matin sans information, sans rien...même pas une goutte d'eau ou de café. C'est quand même très très limite"

Benoit Gautier est finalement rentré chez lui, à Rochecorbon, vers 16h30, mardi, après avoir fait un arrêt à Clermont-Ferrand. Il aura donc mis plus de 22h pour relier Lyon à la Touraine.