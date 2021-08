Un week-end du 15 août chargé avec d'importants bouchons en Loire-Atlantique et Vendée

Comme toujours, les prévisions de Bison Fûté se sont avérées exactes, pour cet avant dernier chassé croisé de l'été. Si la circulation a été chargée dans le sens des départs en vacances, en Loire-Atlantique, en Vendée et plus largement partout en France, c'est surtout dans le sens des retours que les embouteillages ont été les plus importants.

L'accès au périphérique et la Nationale 165, principaux points noirs

Sans surprise, le trafic était très dense sur l'autoroute A 83 en Vendée. Après avoir dû prendre leur mal en patience sur la rocade bordelaise, les automobilistes qui remontaient du Sud-Ouest ont également rencontré plusieurs bouchons entre Fontenay-le-Comte et la sortie Sainte-Hermine où la circulation s'est effectuée par à coups, une bonne partie de la journée, dans ce secteur. Plusieurs forts ralentissements ont également été observés sur la départementale 747 entre Aubigny-les-Clouzeaux et La Boissière-des-Landes ou encore près de Challans et La Roche-sur-Yon.

La Loire-Atlantique n'a pas échappé à ces ralentissements. Après avoir passé le péage du Bignon, les automobilistes ont dû rouler pare-chocs contre pare-chocs sur une dizaine de kilomètres, jusqu'à l'entrée d'un périphérique où le trafic est également dense. Plusieurs bouchons se sont également formés sur la Nationale 165 entre Sautron et Vigneux-de-Bretagne, la traversée du pont de Saint-Nazaire via la Nationale 2013 a également été compliquée et beaucoup de monde a emprunté la D751 entre Nantes et Pornic, ce qui a occasionné plusieurs kilomètres d'embouteillages.