Un week-end sans train entre Bordeaux et Libourne

Impossible de se rendre à Libourne en train pour ce week-end du 18 au 20 septembre, depuis la gare de Bordeaux. Depuis 5h50 ce vendredi 18 septembre, aucun TER ne circule et les TGV ne marquent pas l’arrêt. Les perturbations vont durer jusqu'à lundi 21 septembre à 5h20. Elles sont liées à de gros travaux au niveau du viaduc d’Arveyres, qui commence à montrer des signes de faiblesse du haut de ses 172 ans. Les voies ont besoin d’être complètement renouvelées, l’étanchéité renforcée, et puis il y a le problème des cigognes.

Installations abîmées par les nids

Certaines ont pris la fâcheuse habitude d’installer leurs nids sur les portiques supportant les câbles, mettant à mal les installations. Il faut dire qu’un nid pèse entre 400 et 500 kilos. Pour installer des plateformes de substitution et réaliser les travaux nécessaires sur les 1200 m du viaduc, le groupe SNCF Réseau lance un vaste plan de rénovation sur deux ans. Le trafic va être coupé à huit reprises, à chaque fois pour 72 heures. La première coupure a lieu entre le 18 et 20 septembre. Des bus sont mis en place pour pallier l’absence de trains entre Bordeaux et Libourne.

La circulation sera également coupée entre le vendredi 25 septembre à 5h50 et le lundi 28 septembre à 5h20. La troisième coupure n'interviendra ensuite qu'en novembre 2021.