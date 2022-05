Aucun train TER en circulation dans la Drôme pendant 40 heures

A partir de ce vendredi 20 mai à 23 heures et jusqu'à dimanche 15 heures, SNCF Réseau met en service la commande centralisée des aiguillages pour le "Sud Lyonnais". Cela impacte les lignes Lyon-Valence-Avignon, Valence-Grenoble et Valence-Die-Gap.

Des cars de substitution et davantage de correspondances, circuler avec la SNCF sera un peu plus compliqué à partir de ce vendredi 23h et jusqu'à dimanche 15h. Ce week-end des 21 et 22 mai, la commande centralisée du réseau "Sud Lyonnais" va être mise en service. Elle va télécommander les huit postes d'aiguillage de la ligne de la rive gauche du Rhône de Tain-l'Hermitage jusqu'à Bollène. Les 100 kilomètres de ligne seront ainsi supervisés depuis cette commande centralisée basée à Lyon, ce qui permettra d'améliorer la régulation du trafic. Mais il faut passer par la suspension des trains pendant les 40 heures que durera la bascule.

Des cars de substitution pour les TER, les TGV circulent normalement

Ces travaux auront un impact sur toutes les lignes TER dans la Drôme : Lyon-Valence-Avignon, Valence-Grenoble et Valence-Die-Gap. Des cars de remplacement ont été mis en place mais certains horaires ont été modifiés ou supprimés. Il est prudent de se renseigner avant de partir. La SNCF recommande même de différer les voyages qui ne sont pas urgents. La ligne à grande vitesse n'étant pas concernée, les TGV circulent normalement. En revanche, pas de desserte directe en TGV de Valence-ville, ni de Montélimar-ville ce week-end.

Une période de rodage de plusieurs semaines

Après la mise en place de ce qui est présenté comme une première en France, une période de rodage de plusieurs semaines sera nécessaire avertit SNCF Réseau. Du 23 mai au 3 juillet, 85 % des circulations seront assurées et quelques horaires TGV se verront modifiés. À l’été 2022, des adaptations du plan de transport seront encore nécessaires et entraîneront la suppression de quelques trains régionaux de l’ordre de 5 % des circulations.

La modernisation de la gestion des circulations ferroviaires dans la région coûte 104 millions d’euros financée par SNCF Réseau.