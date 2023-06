"Une 2X2 voies Laval-Angers, c'est mon ambition" affirme Olivier Richefou,le président du Département

La nationale entre Laval et Le Lion d'Angers va devenir une route départementale à compter du 1er janvier 2024, "L'Etat a plein de priorités sur les routes nationales, et on a compris que cette route n'était pas une priorité pour l'Etat et donc avant qu'il soit aménagé de façon plus fluide et avec plus de sécurité, il aurait fallu attendre la

saint glinglin, donc on a profité d'une loi prévoyant le transfert de routes, pour postuler pour que la RN162 revienne dans le giron du département", a précisé sur Franc e Bleu Mayenne, Olivier Richefou le président du conseil départemental; il était l'invité du 6/9 ce lundi 19 juin.

Plus de 8000 véhicules empruntent la N162 chaque jour

La route Laval-Angers est un axe stratégique en Pays-de-la-Loire. Elle sert de transit aux poids-lourds et est emprunté quotidiennement par des usagers qui se rendent sur leur lieu de travail. La RN 162 fait 85 kilomètres dont 73 en Mayenne et 12 en Maine-et-Loire. 86000 véhicules/jour empruntent l'axe Laval-Château-Gontier dont 14,3% de camions. 7670 véhicules/jour empruntent l'axe entre Château-Gontier et Le Lion d'Angers dont 12,9% de camions. Le trafic des poids-lourds a augmenté de 20% ces dernières années.

10 à 15 ans d'études avant de lancer les travaux!

Des études vont être lancées en septembre. Elles concerneront l'aspect économique, environnemental et sociétal et vont durer 10 à 15 ans, regrette Olivier Richefou "c'est très long, car les 3/4 du temps d'un projet sont consacrés aux études. C'est incompréhensible pour nos concitoyens mais c'est le résultat de notre complexité administrative. Ca va commencer par une concertation avec les acteurs locaux, les élus, les entreprises, le monde économique." Après ces études d'opportunité, place à la concertation publique, puis décision sur le projet , études préalables à l'enquête d'utilité publique , études techniques et réglementaires et ensuite , seulement là, premier coup de pioche.