Une "alerte contre-sens" entraîne la fermeture des accès à l'autoroute A7 entre Loriol et Chanas

Ce vendredi matin, les entrées d'autoroute de l'A7 entre Loriol et Chanas sont restées fermées plus d'une demi-heure à cause d'un contre-sens. Mais après vérification, aucun véhicule ne circulait dans le mauvais sens de circulation.

De gros embouteillages se sont formés, ce vendredi matin, aux entrées d'autoroute de Loriol, Valence Sud, Valence Nord, Tain l'Hermitage et Chanas : les péages sont restés fermés plus d'une demi-heure. C'est la procédure en cas de contre-sens sur l'autoroute.

Un concours de circonstances

Deux faits sont signalés plus ou moins en même temps.

Vers 11h15, à Tain, un témoin aperçoit un fourgon en contre-sens sur la bretelle d'entrée. Il alerte les ASF. Mais le véhicule semble s'être remis dans le droit chemin.

A peu près au même moment, à Valence Nord, un automobiliste cherche son chemin. Il se trompe en allant en direction de Lyon, tente de faire marche arrière, ce qui déclenche une alerte contre-sens. Mais finalement ce septuagénaire se ravise et emprunte l'A7, dans le bon sens de circulation.

Procédure enclenchée

Quoiqu'il en soit, une procédure spécifique est déclenchée. Vinci Autoroutes ferme les entrées entre Loriol et Chanas, affiche des messages sur ses panneaux lumineux et envoie un patrouilleur. Mais ni lui, ni les gendarmes, également mobilisés, ne constatent un quelconque contre-sens.

Après plus d'une demi-heure, les entrées d'autoroute sont rouvertes.

L'automobiliste qui s'était trompé à Valence Nord est monté jusqu'à Chanas, où il a été repéré par le peloton d'autoroute. Il est sorti de l'A7 avant d'y rentrer à nouveau pour faire la route en sens inverse.