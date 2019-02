Une amende 90 euros à Marseille pour circulation sur les voies de tramway

Marseille, France

Depuis plusieurs mois des opérations de sensibilisation sont menées par la police nationale et la police municipale. Visiblement, elles n’ont pas porté leurs fruits et du coup, depuis ce mercredi, la répression est organisée avec des contrôles. C’était le cas sur la place Castellane. Chaque semaine les marins pompiers interviennent sur des accidents plus ou moins graves sur ces voies réservées. Et il suffit de compter au terminus du tramway place Castellane le nombre de scooters, trottinettes avec ou sans moteur et vélos engagés sur la voie réservée.

C’est le cas de Martine, à vélo. Elle ne sait pas que la circulation sur la voie de tram est interdite et surtout dangereuse. Le policier, cette fois-ci, ne lui a pas dressé de contravention, la prochaine fois ce sera 90 euros. Pas très loin d’elle, Roger. Il ne roule plus à vélo sur les voies réservées aux tramways : sa roue de bicyclette s’est bloquée dans les rails, il est tombé et s’est fracturé plusieurs côtes.

Ils sont nombreux à réclamer avantage de kilomètres de pistes cyclables en ville, pour éviter de se retrouver sur les rails du tramway, notamment entre la Canebière et la place Castellane.

Les opérations de contrôle vont se multiplier dans plusieurs arrondissements de Marseille traversés par le tramway.

Seuls, les véhicules de secours et la police sont autorisés à circuler sur les voies de tram.