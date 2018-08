Charente-Maritime, France

44 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Charente-Maritime depuis le début de l'année. Ce bilan, au 17 août 2018 est déjà bien plus élevé qu'en 2017, où 40 personnes étaient mortes. Il faut remonter à 2009 pour trouver autant de décès sur les routes du département à même époque. Depuis 10 ans, il n'y avait pas eu plus de 40 tués sur toute une année.

"Cette dégradation considérable des chiffres de la mortalité routière en Charente-Maritime est largement liée à une dégradation du comportement des usagers de la route" insiste Pierre-Emmanuel Portheret, le secrétaire général de la préfecture de Charente-Maritime.

Il s'est rendu ce vendredi matin sur un point de contrôle de la gendarmerie au lieu dit des "Trente vents" près de Saint Xandre dans l'agglomération de La Rochelle. "On a vu sur ce contrôle, il y a quelques minutes, un motard pris à 139 km/ sur une route limitée à 80. C'est intolérable, il met non seulement sa propre vie en danger, mais aussi celle des autres. La route est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. On doit faire attention à soit et à ceux qui viennent en face".

En deux heures sur ce point de contrôle, sur une route départementale empruntée quotidiennement pour des trajets "domicile-travail" les gendarmes ont enregistré 14 infractions au code de la route, dont une majorité d'excès de vitesse, aucun en deçà de 90 KM/h.

Le plus petit excès de vitesse était de 108 km/h, le plus grand de 143 Km/h. Les gendarmes ont procédé à trois rétentions de permis de conduire. 10 infractions vitesse ont été constatées, ainsi que d'autres infractions comme le port oreillette, l'usage téléphone portable et non port de la ceinture de sécurité. Toutes étaient le faits de charentais-martimes, et pas de touristes.

Une situation à rebours de la tendance en France

Cette situation en Charente-Maritime est atypique : le nombre de morts ne cesse de baisser sur les routes de France (-5,5% en juillet).

Pour le moment, elle est incompréhensible : "Nous étudierons en fin d'année précisément les causes de la mortalité" indique le secrétaire général de la préfecture. "_Nous en tirerons des conséquences_, peut être en termes d'aménagement routier, peut-être en terme de présence des forces de l'ordre sur les axes le plus accidentogènes" dit-il. Mais en tout état de cause, on ne peut pas incriminer l'état du réseau routier dans le département selon Pierre-Emmanuel Portheret "qui a considérablement évolué ainsi que les dispositifs de sécurité dans les véhicules" même s'il y a toujours des investissements à faire.

Le sujet dit-il c'est vraiment un problème de comportement. La vitesse, l'alcool, la fatigue, les stupéfiants (qui prennent une part de plus en plus croissante dans causes mortalités en Charente-Maritime selon le secrétaire général de la préfecture) sont des facteurs bien connus d'accidents. Mais s'y ajoutent des éléments distractifs en particulier le téléphone portable. "Lorsque vous suivez une voiture qui zigzague" indique le commandant de l'escadron de sécurité routière de la rochelle, il est fort probable que son conducteur utilise des oreillettes ou un téléphone portable"

Une opération bleue en préparation

Les contrôles se multiplient depuis le début de l'été sur les routes de Charente-Maritime. "Il n'y a pas de fatalité à la hausse de l'accidentalité dans le département" affirme le secrétaire général de la préfecture. "Nous lançons un appel à la responsabilité des automobilistes : roulez moins vite, respectez les limitations !". Et il annonce que le préfet de Charente-Maritime lancera une grande "opération bleue" d'ici la fin du mois d’août : une multiplication des points de contrôles dans tout le département avec policiers et gendarmes".