La Région Bourgogne-Franche-Comté lance son appli de covoiturage pour les trajets "travail maison"

Bourgogne-Franche-Comté, France

Le Nord Côte-d'Or va tester la nouvelle application de covoiturage de la Région Bourgogne-Franche-Comté. Mobigo Covoiturage c'est son nom, va permettre d'organiser le covoiturage des salariés sur leur trajet "travail-domicile", "pour lutter contre les voitures avec un seul voyageur à bord mais aussi limiter le nombre de déplacement en voitures et offrir un gain en terme de pouvoir d'achat" explique Michel Neugnot, le premier vice-président de la Région.

Un covoiturage conventionné

Une application prototype pour le moment, qui répond à une demande qui n'était pas traitée, à savoir les trajets "domicile-travail". Trois territoires vont tester l'application pendant plusieurs mois, le Jovinien, les Portes du Haut Doubs et le Nord Côte-d'Or. Ensuite l'application devrait être étendue en milieu d'année prochaine à l'ensemble de la Région.

1 euros 50 le trajet

"On a voulu l'utilisation la plus simple possible" précise Michel Neugnot, "on a donc des lignes de covoiturage avec des points d'arrêt fixe et un tarif unique d'1 euro 50, quelle que soit la distance pour la personne covoiturée et une indemnisation pour le conducteur."

Pour le moment, l'application peut uniquement s'utiliser sur les téléphones Android.