Une application pour voir la fréquentation des parkings en temps réel au Porge, à Lacanau, à Lège et Carcans

Les plages du littoral de la Gironde sont très fréquentées. En plus des touristes, les habitants de la métropole de Bordeaux vont profiter du littoral mais souvent sur les mêmes plages et aux mêmes heures. Résultat : des plages saturées où il est impossible de se garer. Sur cette application mise en place il y a deux ans pour Lège-Cap-Ferret, Lacanau, Le Porge, et Carcans plus récemment, il est maintenant possible d'évaluer la disponibilité des parkings avant même d'aller poser ses pieds dans le sable.

Une petite caméra enregistre les allées et venues, et calcule

Des petites caméras sont installées au niveau de l'entrée des parkings. Elles ne sauvegardent pas d'images de vous, le maire de Carcans, Patrick Meiffren l'assure : "elles enregistrent le nombre d'entrées et de sorties, et puis un algorithme calcule en temps réel le taux d'occupation". L'information est disponible sur une application en ligne, en se basant sur les chiffres de l'année écoulée, elle propose aussi des prévisions de fréquentation.

Protéger l'environnement

Au-delà de l'installation de ces caméras, la commune de Carcans a refait une partie de ses 5 parkings maintenant payants avec la volonté "d'éliminer le parking sauvage qui abîme l'environnement et est aussi très dangereux pour la circulation, la potentielle gestion des risques incendies." C'est aussi un point important pour Elise Couturier, directrice adjointe du GIP (groupement d'intérêt public) littoral, qui accompagne les communes "lorsque la capacité est saturée, qu'on approche des 95 ou 100% d'occupation, c'est là qu'il y a plus de risques de stationnement sauvages mais aussi de risques incendies."

Changer les habitudes

Avec l'application, il y a la volonté d'inciter à de nouvelles pratiques, pour dé-saturer les plages, comme le détaille Elise Couturier, directrice adjointe du GIP : "On a mené des études qui nous disent que les habitants de la métropole bordelaise ont leurs habitudes, qu'ils vont aux mêmes plages les plus proches de la métropole, aux mêmes heures, et ce dès l'arrivée des beaux jours. En vérifiant avant de partir ils pourront peut être adapter leurs pratiques, partir avec autre chose que la voiture, en vélo ou en transport en commun, partir à un autre moment, ou dans une autre commune moins saturée."

Le dispositif est assez "simple, dans la réalisation technique" explique Elise Couturier. D'autres communes du littoral, très intéressées pourraient elle aussi le mettre en place prochainement, ailleurs en Gironde mais aussi en Charente-Maritime.

Cliquez ici pour voir la carte interactive des taux de fréquentation en direct, et prévisionnels.