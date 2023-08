Une après-midi noire sur l'autoroute A8

De fortes perturbations sur l'autoroute A8 ce lundi 21 août... en raison d'accidents de la route et du feu d'une voiture.

Un premier accident a eu lieu vers 15 heures en direction de l'Italie, au niveau d'Antibes, entre quatre véhicules qui a fait quatre blessés légers. Un second à 16 heures entre trois véhicules cette fois entre Mougins et Antibes, il y a eu six blessés légers, transportés à Cannes. Enfin, un troisième a eu lieu entre trois voitures entre les échangeurs d'Antibes et de Villeneuve-Loubet, toujours en direction de l'Italie, sans blessés.

Les pompiers sont aussi intervenus pour un feu de voiture après le péage de Villeneuve-Loubet, dans le sens Italie vers Aix. Il n'y a pas eu de victimes. Au total, ce jour, 11 véhicules ont été impliqués.