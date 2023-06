Une association réclame la remise en service de la ligne ferroviaire Tours/Loches/Châtillon/Châteauroux

L'association voudrait voir circuler des trains de frêt et de passagers sur la ligne entre Châteauroux et Tours

Le train décidément au cœur des préoccupations des Indriens : après les succès de l'association Urgence Ligne POLT, qui défend les intérêts des voyageurs de la ligne Paris/Toulouse via Issoudun et Châteauroux notamment, une nouvelle association vient d'être créée, portant, elle, le projet d'une remise en service de la ligne ferroviaire entre Tours et Châteauroux via Loches et Chatillon-sur-Indre. Il s'agit de l'association Urgence Ligne Châteauroux Chatillon Loches Tours (LCCLT).

"Jusqu'en 2011, il y avait du trafic de fret entre Buzançais et Loches. Le foncier est là. Il faudrait le remettre en état ainsi que sécuriser les ouvrages d'art sur le parcours" explique Jean-Claude Durandeau, ancien cheminot et président de l'association.

600.000 billets par an

Il ne manque pas d'arguments pour porter son projet : "écologiquement, cela éviterait à des centaines de camions de rouler. Et puis économiquement, ca permettrait de désenclaver l'Indre. C'est un enjeu majeur pour aider à structurer le territoire". Par ailleurs, l'association LCCLT met en avant le nombre d'accidents sur les routes desservant ces communes.

"Chaque année, 600.000 billets de bus sont vendus. C'est dire le potentiel. Et puis ca aiderait beaucoup les étudiants. Par exemple, plusieurs étudiants en médecine nous disent que s'ils avaient une ligne de train, ils viendraient plus facilement faire leur stage d'internat en Berry plutôt que de rester à Tours".

Prochaine étape pour l'association : un rendez-vous avec la préfecture de Région pour demander à faire inscrire le projet dans le contrat de plan Etat région et obtenir le financement d'une étude de faisabilité. Ensuite, elle compte aller à al rencontre des habitants pour se faire connaître et les inciter à soutenir son combat.