Une association veut faire plus de place aux vélos pour aider au déconfinement à Limoges

L’association de Limoges VELI VELO vient d'envoyer un courrier aux collectivités en vue du déconfinement. Une lettre adressée à Limoges Métropole et aux maires de toutes les communes de l'agglomération. Elle leur propose de faire plus d'espace au vélo afin de faciliter les gestes barrières et en particulier la distanciation.

Voies dédiées, baisse de la vitesse et vélo bus pour les scolaires

Un de leurs arguments est qu'il sera difficile de garder ses distances dans les transports en commun, ou pour se croiser à pied sur de nombreux trottoirs pas assez larges. C'est pour cela que Véli Velo propose d'utiliser pour les cyclistes et les piétons, les axes où il y a 2 voies dans un même sens de circulation. En récupérant l'une de ces voies et en la sécurisant, cela permettrait de donner de l'espace à ces modes doux de déplacement.

Un grand laboratoire à mettre en place pour montrer que des solutions existent

Mais ce n'est pas possible partout. D'où la 2e proposition : abaisser la vitesse maximum de circulation pour permettre une meilleure cohabitation entre automobilistes et cyclistes. Pour les scolaires, l'association propose un système de "ramassage vélo" ou "vélo bus". Après avoir défini des itinéraires, des adultes viendraient récupérer les jeunes à des points de rendez-vous, avant de rouler en convois jusqu'aux écoles.