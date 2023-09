Une association se déplace aux Ormes pour donner des cours de code et de conduite au plus près de ceux qui cherchent à passer le permis. Cette auto-école itinérante et solidaire propose un accompagnement plus proche à ses bénéficiaires.

Une auto-école itinérante et solidaire aux Ormes © Radio France - Mathilde Ansquer Marie a vingt ans, elle habite aux Ormes et pour elle il est impossible de parcourir les 20 km qui la séparent de l'auto-école la plus proche de chez elle. "Je n'ai pas de moyen de locomotion. Il y a un bus, mais il ne passe que le matin et le soir, impossible avec mes horaires de travail." Elle a pu obtenir son code grâce à l'auto-école itinérante. ⓘ Publicité Onze élèves accompagnés Cette école de conduite pas comme les autres est une initiative de l'ADSEA (Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence). Les élèves sont orientés vers ce dispositif par les missions locales ou encore Pôle emploi. Depuis le mois de mai, onze personnes ont pu être accompagnées pour passer le permis ou le code grâce à l'association. Pédagogie et accessibilité "Les personnes qui profitent de nos services ne peuvent pas se déplacer", explique Christelle Delalande, la cheffe du pôle mobilité de l'ADSEA. D'où l'intérêt de venir à eux, directement. Sur place, en petit groupe, les révisions n'ont rien à voir avec celles d'une école classique. "Le code de la route est difficile à obtenir, reprend Christelle Delalande. Le vocabulaire est parfois compliqué, si je vous parle d'énergie cinétique, je ne suis pas certaine que vous sachiez ce que c'est. Il faut expliquer des notions et des complexités." loading Accompagner les élèves, c'est le travail de la monitrice, Anissa Hajji : "chacun pose des questions pendant les cours de code, c'est un échange". Un échange qui permet aussi de nouer des liens. Hassan, 53 ans vient d'avoir son permis et il continue à rendre visite à ses anciens camarades "je viens les encourager, je leur amène le goûter", sourit-il. Pour l'association, l'accessibilité passe aussi par le prix : une heure de conduite avec l'ADSEA coûte 31 euros contre en moyenne 45 euros ailleurs. D'ailleurs la plupart des élèves reçoivent des aides pour passer leur permis.