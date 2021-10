Une autorité indépendante dénonce les lacunes de l'étude d'impact du LIEN au nord de Montpellier

Les opposants au LIEN (Liaison intercommunale d'évitement Nord de Montpellier) se sont félicités, ce samedi 9 octobre 2021, du dernier avis rendu par une autorité environnementale indépendante. Associations et politiques* se sont retrouvés à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), sur le tracé du LIEN, pour médiatiser ce rapport.

Une série d'imprécisions

Cet avis, publié le 28 septembre dernier, a été rédigé par la MRAe (Mission régionale d'autorité environnementale), une autorité indépendante. Sur 26 pages, elle critique l'étude d'impact du LIEN, soulignant une série d'imprécisions. Elle s'arrête par exemple sur les effets du Lien sur le trafic routier, censé être fluidifié. La MRAe juge qu'il manque des chiffres ou que ceux donnés ne découlent pas d'une méthodologie explicitée.

Elle pointe du doigt d'autres lacunes : l'incidence du LIEN sur la qualité de l'air, les nuisances sonores, la périurbanisation ou encore la biodiversité. Par exemple, l'étude considère que les impacts sur la Cordulie à corps fin, une espèce menacée de libellule, sont sous-estimés. Enfin, elle juge que l'objectif du LIEN n'est pas assez clair. Le but est-il d'améliorer la desserte des communes au nord de Montpellier ou de relier les autoroutes A9 et A750?

Deux rapports contradictoires

Le plus surprenant, pour les opposants au projet, c'est que cet avis est très différent du premier, rendu en 2014. Le premier, de 5 pages, saluait une étude d'impact "détaillée". L'association France Nature Environnement n'est pas si étonnée. Selon elle, le premier avis est "un avis de complaisance", signé à l'époque par le Préfet (ça se passait comme ça). Le second est un avis exhaustif, réalisé par une autorité indépendante.

À noter que le second rapport a été commandé car la réglementation a évolué sur ce point. Depuis 2017, un Préfet ne peut pas signer un avis environnemental : il est considéré comme juge et partie. Le second rapport a donc été commandé "automatiquement".

Rapport de 2014

Rapport de 2021

Qu'est-ce que le Lien?

Le Lien est un projet de construction d'une route de 32 kilomètres, au nord de Montpellier, entre Baillargues et Grabels. C'est le Département de l'Hérault qui est à l'origine du projet. L'objectif est de désengorger les routes. Ce projet est contesté par plusieurs associations, collectifs et politiques. Ces opposants espèrent que le Conseil d'Etat va se saisir de ce rapport de la MRAe pour stopper le projet.

*Notamment SOS Oulala, France Nature Environnement, ANV-COP 21, Alternatiba, Greenpeace, Nous sommes, Ensemble 34 et UCL Montpellier