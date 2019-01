Une baisse progressive du nombre de tués sur les routes dans l'Hérault

En 2018 on déplore 69 tués sur les routes héraultaises, c'est 10 de moins que l'année précédente. Nombre de morts, de blessés hospitalisés, d'accidents, en fait tous les indicateurs liés à la sécurité routière sont plus ou moins à la baisse.

En 2018, on recense 10 morts de moins sur les routes du département par rapport à 2017 (illustration)

Hérault, France

69 personnes tuées sur les routes de l'Hérault en 2018, c'est 10 de moins qu'en 2017 et 2016. Plus de la moitié de ces personnes tuées circulaient en voiture. Le bilan est historiquement bas et cette amélioration vient essentiellement de la baisse de la mortalité chez les motards : 7 tués en 2018 contre 21 en 2017 (-66,5 %). Le nombre de blessés hospitalisés baisse sensiblement lui aussi, 378 contre 498 (-24 %). Quant au nombre d'accidents, il reste stable à 751.

En 15 ans dans le département, le nombre de morts sur les routes a pratiquement été divisé par deux puisqu'on déplorait 128 tués en 2003.