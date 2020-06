Une balade à vélo festive pour remettre les Guérétois en selle ce dimanche

C'est le moment de sortir votre vieux vélo du garage ! S'il faut remplacer quelques rustines, ça ne fait rien. Vous pouvez tout de même l'emmener à Guéret ce dimanche. À l'occasion de la fête de la musique, le Recyclabulle, l'Association des communs et le collectif Guéret à vélo, organisent toute une après-midi consacrée à la bicyclette dans la préfecture creusoise, avec entre autres une balade festive sur quatre kilomètres. L'objectif est de "remettre les Guérétois en selle."

Encourager l'utilisation du vélo en ville

A première vue, l'idée peut paraître un peu saugrenue. A priori, la ville de Guéret avec ses cotes et ses voitures n'est pas faite pour les vélos . Mais Babé veut y croire : "Les cotes sont un peu impressionnantes au début, mais c'est tout à fait faisable. Ça peut faire peur car les automobilistes ne sont pas habitués aux cyclistes mais conduire en ville avec des vélos et être cycliste en ville avec des voitures, cela s'apprend" affirme la mécanicienne vélo au Recyclabulle. Les associations encouragent l'utilisation du vélo pour ses bénéfices sur la santé et environnementale.

Plus de vélos à Guéret

"Quand je me promène dans Guéret, j'ai l'impression de voir plus de cyclistes. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui préfèrent prendre le vélo plutôt que la voiture," assure Babé. Depuis la mise en place de la prime de 50 euros par l'État, Recyclabulle est submergé par les demandes de réparation de vélo. Elle en enregistre aujourd'hui plus d'une quarantaine de réparations et des dizaines de personnes sur liste d'attente. Reste à voir si ces cyclistes utilisent leur vélo en ville.

Atelier réparation et balade festive à Guéret ce dimanche

Ce dimanche, tout un programme est donc prévu autour du vélo :