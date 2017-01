Une BD alsacienne contre le grand contournement Ouest de Strasbourg

"Le GCO, l'autoroute qui ne sert à rien": c'est le titre d'un BD présentée sur le blog de Lili Sohn, une auteure originaire de Kolbsheim. Un coup de gueule, de l'humour et des propositions concrètes contre les bouchons autour de Strasbourg.

Elle y raconte son enfance à Kolbsheim et fait des propositions pour éviter les bouchons autour de Strasbourg. Dans une bande dessinée publiée sur son blog, l'auteure alsacienne Lili Sohn s'attaque au GCO, le grand contournement Ouest de Strasbourg.

Extrait de la BD de Lili Sohn contre le GCO. - Lili Sohn

Le ton choisi est celui de l'humour. Mais les arguments développés contre le GCO sont bien présents. Lili Sohn explique que le grand contournement Ouest de Strasbourg ne permettra pas de réduire les bouchons puisqu'il s'agit d'un contournement de la ville, or "les gens vont travailler à Strasbourg, et les camions déchargent aussi à Strasbourg." Elle ajoute que les conséquences de la construction seront loin d'être négligeables, pour les riverains, mais aussi pour l'environnement. "Depuis quand une autoroute en plus réduit la pollution?"

L'auteure ne se contente pas de critiquer le GCO, elle propose aussi des solutions alternatives pour lutter contre les embouteillages dans la capitale alsacienne.