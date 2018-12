Une bretelle d'accès pour désengorger le rond-point de Bezannes, près de Reims

Jean-Pierre Belfie et Catherine Vautrin

Reims, France

C'est une bonne nouvelle pour les habitants de Bezannes, près de Reims. Pour les habitants, mais aussi pour les quelques 4 000 salariés des entreprises de la ZAC (Zone d'Aménagement Concerté). Il faut aussi parler des usagers de la polyclinique de Bezannes, ou de la gare TGV. Tous savent que la circulation est quelques fois difficile aux heures de pointe. ..

Alors, la bretelle inaugurée ce jeudi va améliorer leur quotidien. Elle permet d'éviter le rond-point de Bezannes, souvent engorgé, et de rejoindre directement la RD951, en direction de Champfleury et d'Epernay. Aujourd'hui, plus d'un millier de véhicules à l'heure transitent par ce rond -point aux heures de pointe.

Fluidifier les cinq accès à la Zac de Bezannes

D'autres projets sont prévus, certains dès l'année prochaine, annonce Catherine Vautrin, la présidente du Grand Reims, qui a compétence pour la voirie. Il y a cinq entrées possibles à la Zac de Bezannes, mais les conducteurs ont le réflexe de passer par le rond-point. Le carrefour Monet, près de Croix Rouge, va être équipé de feu, et une signalétique sera mis en place. Egalement prévue : une modification du tronçon qui va du rond-point de Bezannes à celui du centre Leclerc. Le but est que les conducteurs venant ou allant en direction d'Epernay,puissent contourner ce fameux rond-point pour éviter les files d'attentes, fréquentes à certaines heures de la journée. Le Grand Reims travaille ce dossier avec le conseil départemental.