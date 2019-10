Une campagne de la RATP pour limiter l'impact des malaises sur le trafic

Île-de-France, France

Le message résonne régulièrement dans les couloirs du métro : "Le trafic est interrompu en raison d'un malaise voyageur." Selon la RATP, il y en a dix par jours en moyenne sur l'ensemble du réseau. Dans 98% des cas, ces malaises sont sans gravité pour la victime, qui a eu un coup de chaud ou une fringale, mais son impact sur le trafic est très important : jusqu'à 45 minutes de retard si les passagers ont tiré le signal d'alarme.

Pour essayer de limiter les perturbations liées à ces incidents et pour la sécurité des usagers, la RATP lance ce mercredi une campagne de prévention d'une semaine. Jeudi matin, les agents vont distribuer des fruits secs et des céréales dans une dizaine de stations de métro et de RER, pour rappeler que manger quelque chose ou boire un peu d'eau peuvent suffire à se sentir mieux.

Adopter les bons réflexes

La RATP souhaite surtout que les passagers adoptent deux réflexes simples : "S'il y a bien quelque chose à retenir : ne pas bloquer le train." explique Xavier Léty, directeur du RER à la RATP. En cas de malaise, il ne faut donc pas tirer le signal d'alarme, attendre l'arrêt suivant pour sortir de la rame. "C'est le deuxième bon réflexe. On peut reprendre ses esprits et dans tous les cas, s'il y a besoin d'un contact, il peut être établi. L'agent peut entrer en contact avec les services de secours si nécessaire. Si c'est le cas, l'intervention des secours est beaucoup plus simple sur le quai que dans le train."

Pour aider les voyageurs à mieux détecter les signes d'un malaise, la RATP a développé un module spécial "Malaises voyageurs dans le métro et le RER" sur l'application Everyday Heroes, en partenariat avec la Croix Rouge et les pompiers de Paris.