Limoges, France

En Haute-Vienne, vingt personnes sont mortes suite à des accidents de la route l'année dernière, soit une hausse de 54% par rapport à 2016. Un bilan élevé, notamment pour les usagers vulnérables. Quatre piétons (dont trois en agglomération) et quatre motards on été tués. De quoi inciter la préfecture de la Haute-Vienne a lancé ce mardi, une campagne de sensibilisation sur la moitié des bus de l'agglomération de Limoges et ce jusqu'au 09 avril prochain. Avec un slogan :"Partager la route, c'est se mettre à chaque instant à la place des autres."

Une campagne d'affichage sur le partage de la route

Selon Raphaël Le Méhauté, le préfet de la Haute-Vienne, il en va de la responsabilité de tous :"Le message est important. C'est un message de prévention qui interroge les usagers sur le partage de l'espace public. Chacun d'entre nous est à la fois conducteur, piéton, ou encore cycliste, parfois motard. Cette campagne s'adresse à tous mais le but est de préserver les usagers les plus vulnérables. Pour qu'il y ai une plus grande vigilance quand on se déplace sur l'espace public. Et cela vaut pour les piétons et les motards. Ils doivent aussi faire attention. Chaque usager de la route doit considérer l'autre comme un danger ou une victime potentielle."

Contre une voiture, on ne fait pas le poids !

Pour appuyer cette campagne, la préfecture a fait appel à un jeune motard accidenté de la route en juin dernier. Anthony, 25 ans, a été percuté par une voiture qui a coupé une ligne blanche sur la route de Royan. Il a du être amputé d'une jambe et d'un bras. Ce drame a changé sa vie :"Contre une voiture, on ne fait pas le poids. Après l'accident, ce sont des mois de rééducation pour être appareillé de prothèses. Elles me permettent une bonne mobilité mais elles ne remplaceront jamais un vrai bras et une vraie jambe. J'ai un enfant de quatre ans. Avec des prothèses, on n'a pas la même mobilité. On ne fait pas tout ce que l'on veut. Et cela va durer des dizaines d'année. Ce n'est pas temporaire. Le plus rageant, que que j'étais équipé et que je n'ai pas fauté. La personne en face n'a rien eu du tout."

La ville de Limoges s'équipe de radars pédagogiques

Dans son malheur, Anthony a gardé son emploi. Son employeur lui a proposé un poste adapté. Ce n'est pas si courant pour les accidentés de la route ou de la vie en général. Cela fait partie du message qu'il transmet, notamment aux jeunes. Il est déjà intervenu à l'IUT. Il va le faire prochainement dans un lycée. Et si il tient à responsabiliser les automobilistes, il n'oublie pas les motards :"Personne est à l'abri. Quand on est jeune, on pense un peu que le route est à nous. Qu'on est un peu des "warriors". Mais la route n'est pas un jeu. Il suffit d'une faute, d'une erreur."

De son côté, la mairie de Limoges vient de faire l’acquisition de quatre radars pédagogiques. Ils seront installés de manière aléatoire. Si ils ne flashent pas, ils permettent de dresser des statistiques sur la vitesse moyenne pratiquée dans une rue déterminée, en vue d'éventuels aménagements. Ils resteront au même endroit entre une et trois semaines, avant d'être déplacés.