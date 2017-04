Une campagne pour dire stop aux "monstres" harceleurs dans le métro de Toulouse

Tisséo, la régie des transports toulousains, passe à l’action contre le harcèlement sexiste dans les transports en commun . Des "monstres baveux" sont apposés sur les bornes d’appels dans les métros et les trams, pour inciter les femmes victimes à alerter les agents et pouvoir déposer plainte.

"Stop au harcèlement sexiste dans les transports", Tisséo lance sa campagne pour mettre fin aux agressions dont sont victimes les femmes dans le métro, le tram ou les bus au quotidien : mains baladeuses, frottements, regards insistants, gestes obscènes, attouchements, plus de 8 femmes sur 10 disent en avoir été victimes, mais 2% seulement osent porter plainte.

Ne pas hésiter à appuyer sur la borne d’appel

Désormais, les femmes et tous ceux qui sont témoins de ces faits de harcèlement sexiste pourront avertir immédiatement les 300 agents déployés sur le réseau, en appuyant sur les bornes d'appel présentes dans toutes les stations et dans les rames de métro et de tram.

Il y a dans toutes les stations des personnels qui sont formés pour ça et qui peuvent accompagner la victime jusqu’au dépôt de plainte. On peut appeler au secours sur la borne d’appel. L’enjeu est de sortir de l’anonymat et que le harceleur se sente à son tour en danger." — Jean Michel Lattes, le président du SMTC Tisséo

Tisséo s’engage à assister les victimes qui veulent déposer plainte, et rappelle que les agressions sexuelles sont passibles d'un minimum de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Plus de 3000 caméras vidéo sont déployées sur le réseau pour assister une éventuelle procédure judiciaire et détecter des comportements suspects.

Une trentaine de plaintes ont été déposées sur le réseau Tisséo en 2016 pour harcèlement ou agression sexuelle. Le nombre de faits réel serait entre 20 et 40 fois plus important selon l'Association "Stop au harcèlement de rue à Toulouse".

Vous pouvez appuyer sur le bouton des bornes d'appel pour signaler un fait de harcèlement © Radio France - Olivier Lebrun

"Victimes ou témoins, alertez nous"

Les avis s'affichent sur les portes du métro, avec l'effigie de méchants monstres baveux, "pour représenter la monstruosité du harcèlement sexiste". La campagne est "cash", elle a pour but de lever le tabou sur ces agressions dont sont victimes les femmes au quotidien.

►►►Notre reportage dans le métro avec les victimes des "monstres harceleurs"

Les associations comme la Ligue des Droits de l’homme, l’association d’usagers Autate et l’association "Stop au harcèlement de rue" qui travaillent avec Tisséo pour lutter contre le harcèlement sexiste veulent aller plus loin. Elles proposent la mise en place d'un site internet dédié pour faciliter le recueil des témoignages et les dépôts de plainte. On parle même de la création de comités d'usagères. Au Québec, les femmes ont ainsi demandé de pouvoir descendre du bus prêt de chez elle , la nuit. Un dispositif adopté depuis dans les transports en commun à Nantes, notamment.

