Une campagne pour la sécurité des agents des routes du département de l'Isère

Depuis le 15 septembre et au moins jusqu'à la fin de cette semaine, le département de l'Isère décline sur plusieurs supports une campagne "Je travaille pour votre sécurité, pensez à la mienne", pour sensibiliser le grand public à la sécurité de ses agents des routes. Ils sont 450 - 120 de plus en période de viabilité hivernale - soumis à des dangers qui sont finalement assez semblables à ceux de leurs homologues sur autoroute. La proximité en plus, ce qui fait qu'aux conduites dangereuses s'ajoutent parfois insultes et gestes obscènes.

ⓘ Publicité

Radios, télé locale, presse écrite, cinéma et réseaux sociaux

En plus des affiches sur les véhicules jaunes, la campagne est déclinée en son et en vidéo à travers un "spot" de 45 secondes qui met en scène un agent "Jean-Philippe", que l'on suit de chez lui jusqu'au travail et retour à la maison, en laissant entendre qu'à cause de certains comportements il pourrait un jour ne pas rentrer. L'homme que l'on voit est un vrai agent du département, du centre technique du Grésivaudan à Saint-Vincent-de-Mercuze, Jean-Philippe Disaparra. Il explique avoir "pris sur lui" pour faire l'acteur mais l'a fait "pour ses collègues"et aussi "après l'accident de l'année dernière". Les agents des routes de l'Isère sont encore marqués par le décès des suites de ses blessures de l'une d'entre-eux en intervention en juillet 2022 dans la combe de Gières .

Isère : sur la route, il travaille pour votre sécurité

"Nous avons été écoutés" - un agent

Un accident qui n'a pas été l'élément déclencheur de cette campagne décidée "il y a deux ans, explique le président du département Jean-Pierre Barbier, quand on s'est rendu compte de la nervosité grandissante à la sortie du covid", mais évidemment il l'a rendu encore plus nécessaire. Des voitures qui ne respectent pas les panneaux, les frôlent à grande vitesse, les agents disent le vivre tous les jours. Alors oui ce spot ressemble à leur quotidien. D'autant plus qu'ils ont pu apporter leurs témoignages et décider des messages qu'ils voulaient faire passer. Le principal est simple, résume ironiquement Jean-Michel Gonin, agent au centre d'Heyrieux en Nord-Isère : "Quand vous voyez une silhouette jaune au bord des routes ce ne sont pas forcément des jonquilles, ça peut être un agent qui travaille. Je sais que ça peut faire rire mais c'est exactement ça." Le sentiment de ne pas exister aux yeux des usagers de la route voire "de les gêner" résume un autre agent.