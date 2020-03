Des camions pour protéger les patrouilleurs des autoroutes

C'est une campagne de communication littéralement "au cul du camion"! Pour protéger ses patrouilleurs, la Fondation Vinci Autoroutes vient de passer un partenariat avec une société de transports pour diffuser ses affiches de prévention au dos des camions des professionnels de la route.

En 2019, 146 accidents impliquant des personnels d’intervention ont eu lieu sur l’ensemble du réseau autoroutier concédé de Vinci Autoroutes. Soit plus de 2 accidents par semaine. Et depuis le début de l'année, les chiffres ne sont pas encourageants : déjà 15 fourgons de patrouille percutés depuis le 1er janvier 2020.

Déjà 19 accidents depuis le début de l'année

Plus globalement, sur tous les réseaux autoroutiers concédés, il y a déjà eu 19 accidents matériels et corporels de personnel en intervention (7 flèches lumineuses et 12 véhicules d'intervention percutés, faisant 1 blessé). Il y en avait 16 en janvier 2019, 12 en janvier 2018. "Cette année ça démarre très mal!", précise l'ASFA, l’association de sociétés françaises d'autoroutes, qui regroupe les acteurs du secteur de la concession et de l'exploitation d'autoroutes et d'ouvrages routiers. C'est elle qui comptabilise l'ensemble des accidents sur les autoroutes concédées.

35 camions affichent déjà le message de prévention. Ils seront une centaine pendant 4 à 6 mois.

Avec cette campagne, « Gardez vos distances », au dos de leurs camions, des transporteurs vont relayer le message de prévention auprès de tous les usagers des réseaux routiers. En changeant des traditionnels messages de prévention sur les PMV (panneaux à messages variables) et autres panneaux au bord des routes, la fondation espère ainsi toucher davantage de conducteurs qui doubleront ou croiseront le chemin de ces camions. Déjà 35 véhicules de différentes régions de France portent cette campagne. Au total plus d’une centaine de poids lourds sera mobilisée pendant 4 à 6 mois.

Lundi 6 janvier 2020, un fourgon qui intervenait sur l'autoroute A10 après la sortie d'Allainville a été percuté par un véhicule utilitaire. L'agent autoroutier était heureusement en dehors du camion.

« Chaque jour, les chauffeurs de poids lourds parcourent plusieurs centaines de kilomètres à travers le territoire et sont donc des utilisateurs réguliers de l’autoroute. Ils en ressentent une forte proximité avec le personnel d’intervention qu’ils croisent quotidiennement. C’est par respect pour leur travail au service de la sécurité de tous, qu’à notre tour, nous souhaitons contribuer à cet appel à la vigilance de tous les conducteurs », explique Nathalie Renaudeau, Directrice opérationnelle de Deret Transporteur, qui vient de passer ce partenariat avec la Fondation Vinci Autoroutes pour afficher la campagne sur ses véhicules.

Vis ma vie de patrouilleur

Ces accidents sont principalement dûs à la somnolence et l'inattention. Ils se produisent souvent alors que les patrouilleurs interviennent pour secourir un automobiliste en difficulté ou pour sécuriser un accident. « Cet appel à la vigilance doit être entendu par l’ensemble des conducteurs et se traduire par un réel changement de comportement de leur part. La conduite exige une pleine attention pour être en capacité de réagir à tout moment, notamment lorsque des patrouilleurs interviennent sur l’autoroute » souligne Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. Ce partenariat va ainsi permettre aux transporteurs routiers de faire des journées "vis ma vie de patrouilleur", d'exercer le métier des hommes et des femmes en jaune afin de se rendre compte des dangers des distractions pendant la conduite, des risques pris avec les outils d’assistance à la conduite, ou encore avec la circulation en convois.