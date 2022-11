Nantes : trois jours de gros travaux à la SNCF, des autocars pour remplacer les trains

Plusieurs lignes de trains reliant Nantes seront totalement coupées en raison de travaux le week-end du 11 novembre. Il s'agit de la dernière phase des travaux consistant à déménager les activités ferroviaires de l'île de Nantes, le site de la gare de Nantes-Etat étant démantelé, vers le site du Blottereau. En conséquence, pendant trois jours, plus de 100 autocars seront mis en place pour remplacer les trains qui ne circuleront pas. La mise en service du site SNCF de Nantes-Blottereau est prévue le 14 novembre.

Les lignes de trains interrompues

- Du jeudi 10 novembre 23 h au samedi 12 novembre 7 h : interruption totale des circulations entre Nantes et Ancenis (Lignes 4, 5, 19, 21, 28)

- Du samedi 12 novembre 7 h au lundi 14 novembre 3 h : Interruption totale des circulations entre Nantes et Angers (Lignes 4, 5, 19, 21, 28)

- Du dimanche 13 novembre 4 h au lundi 14 novembre 3 h : Interruption totale des circulations entre Nantes et Cholet (via Clisson), Nantes et Pornic/Saint-Gilles-Croix-de-Vie (via Sainte-Pazanne) ainsi que Nantes et Châteaubriant (via Nort-sur-Erdre) ; lignes 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 21, 28, T1 et T2

La SNCF précise que trottinettes et vélos (y compris pliants) sont interdits à bord des autocars. Les informations sur les interruptions de circulation des trains sont à retrouver sur le site ter.sncf.com/pays-de-la-loire et sncf.com ou via l'application SNCF Connect.