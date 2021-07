Une centaine de personnes bloquées dans un TER entre Valenciennes et Lille

Une centaine de personnes sont restées bloquées plus de deux heures vendredi 9 juillet après-midi dans un TER qui reliait Valenciennes et Lille. La SNCF explique qu'à cause d'un "soucis de signalisation", le train a dû s'arrêter en pleine voie. L'avarie a finalement été réparée.