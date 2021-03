Une centaine de personnes dans la rue à Grenoble pour demander la gratuité des transports

"Regardez vers Calais, ça marche" scandent les manifestants à l'approche du siège de la Métropole Grenoble Alpes. Plus de cent manifestants, à l'appel de la CGT et du Parti Communiste Français, ont défilé, ce vendredi, de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble jusqu'au Forum, les locaux de la métro, où se tenait un conseil communautaire.

Ils demandent la gratuité de l'offre de transports, en insistant sur le modèle mis en place dans le Nord, à Calais et à Dunkerque.