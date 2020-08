Une centaine de vélos électriques disponibles à la location ce lundi dans l’agglomération d'Alès

La communauté d'agglomération d'Alès (Gard) inaugure ce lundi la mise à disposition pour ses habitants d'une centaine de vélos éléctriques disponibles à la location de courte ou de longue durée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan de développement des mobilités douces dans la ville.

En début d'année, un nouveau service de covoiturage public avait été testé entre Alès et Saint-Jean-du Gard . Un dispositif qui a dû être interrompu pendant le confinement, ce qui a poussé la collectivité à accélérer la mise en place de ce service de location de vélos électriques, baptisé Alès-y à vélo.

Les vélos offrent cinq modes d'assistance électrique en fonction de l'utilisation et du relief, sept vitesses, et jusqu'à 50 km d'autonomie. Tous les équipements nécessaires à la sécurité sont fournis : éclairage, panier à l'avant et antivol.

L'objectif est de s'adresser aux habitants qui auraient pu délaisser trop longtemps leur vélo dans un garage, et de leur permettre d'utiliser facilement un mode de transport qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'efforts physiques, même si on peut déjà faire beaucoup de kilomètres. Sylvain Rochat, Directeur du réseau NTecC.

Remettre en selle les habitants

La gestion du service est assurée par le réseau de transport NTecC d'Alès, et sera disponible pour tous les habitants résidant sur le territoire du syndicat mixte de transport du bassin d'Alès (SMTBA). Ils seront proposés à la journée (10 euros) pour des vacanciers ou de gens de passage arrivant d'Alès par le train. La ville espère surtout développer les locations longues durées ( 90 euros au trimestre ou 350 euros à l'année) pour favoriser ce mode de déplacement dans la ville.

On s’aperçoit qu'avec l'évolution des mobilités, avec le covoiturage ou les transports en commun, le vélo fait partie de ce qu'attendent les habitants et en particulier les urbains. - Christophe Rivenq, Président d'Alès Agglomération

De couleur vert pomme, les vélos ont été fabriqués par l'entreprise vendéenne Arcade Cycles, basé à La Roche sur Yon, qui fournit déjà des vélos en libre-service à plus de 160 villes, dont Angers ou Nîmes.

Face à l'engouement pour ce type de déplacement en milieu urbain , les fournisseurs sont très sollicités : " Nous avons choisi des vélos 100% made in France, fabriqués à flux tendu. Nous en avons réceptionné 100 mais nous espérons rapidement en avoir 200 ", explique Christophe Rivenq, Président d'Alès Agglomération.

Sécuriser les parcours

Les cyclistes peuvent déja emprunter la voie verte qui permet de traverser la ville du nord au Sud. Elle s'intègre à l'axe cyclable régional qui permet de relier la Lozère à Nîmes, en passant par Quissac et Sommières. "La ville d'Alès compte déjà plus de 30 km de voies cyclables. C'est la principale problématique avec le vélo, c'est la sécurité. Plus les gens circuleront en vélo plus il y aura besoin d'infrastructures pour accompagner ce développement. ", explique Christophe Rivenq.

Pour vous remettre en selle, rendez-vous à l'agence située à la gare routière, 15 avenue Général-de-Gaulle à Alès (04 66 52 31 31). Avant de louer votre vélo, il faudra vous munir d'un justificatif de domicile et prévoir une caution de 200 euros.